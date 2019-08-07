Запсибкомбанк на 51-й строчке рейтинга крупнейших банков по объему активов

Фото: zapsibkombank.ru Фото: zapsibkombank.ru

Запсибкомбанк продолжает сохранять прочные позиции на рынке финансовых услуг, что подтверждается рейтингами ведущих аналитических агентств страны. Так, "РИА Рейтинг" опубликовало результаты анализа состояния российских банков по объему активов на 1 июля 2019 года. По итогам II квартала текущего года Запсибкомбанк поднялся на 51-ю строчку рейтинга среди крупнейших российских кредитных организаций с показателем в 138,8 млрд рублей.

Согласно заключению аналитиков, за шесть месяцев объем активов банка вырос на 4%. Всего в рейтинге представлены данные по 456 финансовым учреждениям России.

Специалисты агентства отмечают, что у банков из ТОП-100 доля с приростом активов больше, чем у остальных групп. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе темпы роста активов российского банковского сектора останутся на высоком уровне.

Высокую оценку аналитиков "РИА Рейтинг" получил Запсибкомбанк и в части рентабельности своих активов в 2019 году. В рейтинге из 200 кредитных организаций России банк занимает 74-ю позицию с размером прибыли в 3,2 млрд рублей и показателем рентабельности активов за 12 месяцев (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) в 2,4%.