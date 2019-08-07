  • 7 августа 20197.08.2019среда
  • USD65,2030
    EUR73,0730
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-западный

Запсибкомбанк на 51-й строчке рейтинга крупнейших банков по объему активов

Экономика, 17:20 07 августа 2019

Фото: zapsibkombank.ru

Запсибкомбанк продолжает сохранять прочные позиции на рынке финансовых услуг, что подтверждается рейтингами ведущих аналитических агентств страны. Так, "РИА Рейтинг" опубликовало результаты анализа состояния российских банков по объему активов на 1 июля 2019 года. По итогам II квартала текущего года Запсибкомбанк поднялся на 51-ю строчку рейтинга среди крупнейших российских кредитных организаций с показателем в 138,8 млрд рублей.

Согласно заключению аналитиков, за шесть месяцев объем активов банка вырос на 4%. Всего в рейтинге представлены данные по 456 финансовым учреждениям России.

Специалисты агентства отмечают, что у банков из ТОП-100 доля с приростом активов больше, чем у остальных групп. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе темпы роста активов российского банковского сектора останутся на высоком уровне.

Высокую оценку аналитиков "РИА Рейтинг" получил Запсибкомбанк и в части рентабельности своих активов в 2019 году. В рейтинге из 200 кредитных организаций России банк занимает 74-ю позицию с размером прибыли в 3,2 млрд рублей и показателем рентабельности активов за 12 месяцев (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) в 2,4%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Запсибкомбанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 07.08.2019Запсибкомбанк на 51-й строчке рейтинга крупнейших банков по объему активов
15:27 07.08.2019Строительство социальных объектов в регионе идет по плану
14:54 07.08.2019За полгода в регионе ввели почти полмиллиона квадратных метров жилья
12:09 07.08.2019Строительство "ЗапСибНефтехима" в Тобольске – самый масштабный инвестиционный проект в российской нефтехимии