Запсибкомбанк на 51-й строчке рейтинга крупнейших банков по объему активов
Запсибкомбанк продолжает сохранять прочные позиции на рынке финансовых услуг, что подтверждается рейтингами ведущих аналитических агентств страны. Так, "РИА Рейтинг" опубликовало результаты анализа состояния российских банков по объему активов на 1 июля 2019 года. По итогам II квартала текущего года Запсибкомбанк поднялся на 51-ю строчку рейтинга среди крупнейших российских кредитных организаций с показателем в 138,8 млрд рублей.
Согласно заключению аналитиков, за шесть месяцев объем активов банка вырос на 4%. Всего в рейтинге представлены данные по 456 финансовым учреждениям России.
Специалисты агентства отмечают, что у банков из ТОП-100 доля с приростом активов больше, чем у остальных групп. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе темпы роста активов российского банковского сектора останутся на высоком уровне.
Высокую оценку аналитиков "РИА Рейтинг" получил Запсибкомбанк и в части рентабельности своих активов в 2019 году. В рейтинге из 200 кредитных организаций России банк занимает 74-ю позицию с размером прибыли в 3,2 млрд рублей и показателем рентабельности активов за 12 месяцев (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) в 2,4%.