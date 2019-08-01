Династия Уолтон возглавила рейтинг самых богатых семей мира

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart, заняла первое место в рейтинге самых богатых семей на планете, который составил Bloomberg, сообщает Газета.ру.

Состояние династии Уолтон оценивается в 190,5 млрд. долларов.

На втором месте оказалась семья Марс, которая контролирует компанию по производству шоколадных батончиков. Их совокупное состояние составляет 126,5 млрд. долларов.

Третью строчку заняли братья Чарльз и Дэвид Кохи, руководящие нефтехимической корпорацией Koch Industries с состоянием в размере 124,5 млрд. долларов.

На четвертом месте оказалась королевская династия Аль-Сауд из Саудовской Аравии, располагающей 100 млрд. долларов.

Пятое место заняли братья Ален и Жерар Вертхаймеры, владеющие парфюмерным домом Chanel, чье состояние оценивается в 57,6 млрд. долларов.