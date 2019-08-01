О маркировке молочной продукции расскажут по горячей линии
Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по вопросам, связанным с изменением размещения молочной продукции в магазинах. Горячая линия продлится с 12 по 25 августа, сообщает Роспотребнадзор.
Специалисты будут принимать звонки, рассматривать жалобы и обращения граждан. Операторы расскажут, что делать, если молочные продукты на полке смешаны и выбор затруднителен, а также о том, как оформить претензии на качество и безопасность предоставляемых услуг.
Центр будет принимать звонки круглосуточно по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.
Напомним, информацию о выявленных специалистами Роспотребнадзора фальсифицированных продуктах, а также рекомендации по здоровому питанию можно найти на сайте.