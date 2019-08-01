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О маркировке молочной продукции расскажут по горячей линии

Общество, 13:48 12 августа 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по вопросам, связанным с изменением размещения молочной продукции в магазинах. Горячая линия продлится с 12 по 25 августа, сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты будут принимать звонки, рассматривать жалобы и обращения граждан. Операторы расскажут, что делать, если молочные продукты на полке смешаны и выбор затруднителен, а также о том, как оформить претензии на качество и безопасность предоставляемых услуг.

Центр будет принимать звонки круглосуточно по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.

Напомним, информацию о выявленных специалистами Роспотребнадзора фальсифицированных продуктах, а также рекомендации по здоровому питанию можно найти на сайте.

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# горячая линия , молочная продукция , Роспотребнадзор

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