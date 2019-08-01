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В Березняках полностью сгорел автомобиль

Происшествия, 14:43 12 августа 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Автомобиль ВАЗ-2109 полностью сгорел в п. Березняки 12 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич.

Вызов поступил в 7 часов 53 минуты. На ул. Семена Шахлина вспыхнул ВАЗ-2109. Огнеборцы прибыли в 8 часов 3 минуты. Пламя ликвидировали в 8 часов 12 минут.

В тушении огня задействовали две единицы техники, шесть человек личного состава.

Машина сгорела по всей площади. Пострадавших нет. По предварительной причине, пламя могло охватить транспортное средство из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, 11 августа на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени сгорела машина Volvo. В ведомстве сообщили, что пожар мог возникнуть из-за занесения открытого источника огня.

Инна Пахомова

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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