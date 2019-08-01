В Березняках полностью сгорел автомобиль
Автомобиль ВАЗ-2109 полностью сгорел в п. Березняки 12 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич.
Вызов поступил в 7 часов 53 минуты. На ул. Семена Шахлина вспыхнул ВАЗ-2109. Огнеборцы прибыли в 8 часов 3 минуты. Пламя ликвидировали в 8 часов 12 минут.
В тушении огня задействовали две единицы техники, шесть человек личного состава.
Машина сгорела по всей площади. Пострадавших нет. По предварительной причине, пламя могло охватить транспортное средство из-за неосторожного обращения с огнем.
Напомним, 11 августа на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени сгорела машина Volvo. В ведомстве сообщили, что пожар мог возникнуть из-за занесения открытого источника огня.
Инна Пахомова