Конкурс "Тюменская марка" стартует 20 августа

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Конкурс "Тюменская марка" стартует 20 августа. В 2019 году он готовит новшества для участников и большой праздник для жителей, сообщают организаторы.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина отметила, что конкурс продлится 100 дней с августа по ноябрь, привлечет 80 участников и более 10 тысяч посетителей выставки "Тюменская марка": "В этом году "народных экспертов" заменят двадцать пять профессиональных экспертов, которые будут выезжать на предприятия и проводить консультации для бизнеса. Причем, профессиональную специализацию необходимых экспертов участники конкура заявляют заранее сами. А мы подбираем для них опытного консультанта".

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых сообщил о проведении конкурса по семи номинациям, в каждой из которых будут определены победители первой, второй и третьей степени: "Заявки на участие принимаются с 20 августа по 18 сентября на сайте marka72.ru. С 1 октября начинается интернет-голосование и выезды экспертов на предприятия. В это же время состоятся образовательные сессии для бизнеса".

Сергей Толстых добавил, что для победителей конкурса предусмотрены субсидии от 80 до 150 тыс. рублей в зависимости от присужденного места. Торжественная церемония награждения состоится 14 ноября в ДК "Нефтяник".

Отметим, конкурс "Тюменская марка" проводится в 17 раз. За это время лучшими признаны 277 субъектов предпринимательской деятельности Тюмени.