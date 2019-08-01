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Тюменский Водоканал завершил работы на ул. Чернышевского с опережением графика

Общество, 12:09 16 августа 2019

администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Работы по подключению нового объекта по улице Чернышевского в Тюмени завершены с опережением графика на пять часов, сообщает компания "Тюмень Водоканал".

Напомним, 15 августа бригады "Водоканала" приступили к плановым работам по подключению нового строящегося объекта по ул. Чернышевского. Его необходимо было подключить к магистральному водоводу, питающему город водой с Метелевской водоочистной станции.

Для таких работ потребовалось осушение участка водовода. Система городского водоснабжения на это время была переведена на особый режим работы – увеличена подача с сооружений по оставшимся в работе водоводам.

"Мы благодарны тюменцам, которые с пониманием отнеслись к необходимости проведения работ и рационально расходовали воду, это позволило свести к минимуму перебои в тех районах, которые попадали в зону пониженного давления, обеспечив максимальную подачу воды с сооружений", - отметил начальник центральной диспетчерской службы Дмитрий Бычков.

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# Водоканал , улица Чернышевского

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