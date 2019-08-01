Перебои в водоснабжении возможны в части Тюмени

| Фото: администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Перебои в водоснабжении могут возникнуть в некоторых районах Тюмени в течение ближайших суток. Причина — плановые работы по подключению нового объекта по улице Чернышевского к системе городского водоснабжения, к которым приступили специалисты тюменского водоканала 15 августа, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

"Подключение необходимо произвести к одному из магистральных водоводов, питающих город водой с Метелевской водоочистной станции. Проектом предусмотрена установка отсекающей запорной арматуры, что требует полного осушения водовода", — пояснил директор по производству тюменского водоканала Виталий Гурский.

На время работ разработали особый график работы водоочистных сооружений, это позволит обеспечить максимальную подачу воды по оставшимся в работе водоводам и минимизировать перебои.

Водоснабжение будет отсутствовать в домах, непосредственно подключенных к осушенному участку водовода, в квадрате улиц: Ямская – Льва Толстого – Розы Люксембург – Ирбитская.

Кратковременные перебои вплоть до полного отсутствия воды, особенно в периоды пикового водопотребления, могут отмечаться в границах улиц: Чернышевского – Камышинская – Семакова – Свердлова – Даудельная - Котовского – Мельникайте – Республики – Тульская — 50 лет ВЛКСМ — Привокзальная – Клары Цеткин, а также в районе ЖК Москва, мкр. Плеханова, ул. Созидателей, мкр. Московский дворик.

Работы по установке запорной арматуры и подключению нового объекта к централизованной системе водоснабжения продлятся до 10 часов 16 августа. Пик водопотребления и максимальные перебои в подачи воды, связанные с проведением работ, прогнозируются с 20 до 22 часов 15 августа.

О плановых работах и связанных с ними перебоями управляющие компании и ТСЖ были предупреждены заблаговременно.