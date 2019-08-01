В Уватском районе уделяют особое внимание представителям коренных народов Севера

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Обучение детей, оказание медицинских услуг, субсидирование и доставка продуктов первой необходимости - вот далеко не полный перечень вопросов, которые решают органы власти Уватского района, откликаясь на нужды и запросы коренных жителей, живущих в отдаленных стойбищах и деревнях.

Об этом рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель главы Уватского района по социальным вопросам Наталья Корчемкина.

"Детей из стойбищ и малых деревень мы привозим вертолетами в школу-интернат к 1 сентября и развозим по домам в конце мая. Кроме того, доставляем ребят к семьям на зимние, весенние и осенние каникулы. Бюджетных средств на это не хватает, потому что стоимость летного часа постоянно растет. Предприятие "РН-Уватнефтегаз" оказывает нам благотворительную поддержку", - рассказала она.

Врачи расположенной в Увате областной больницы №20 ежегодно по графику посещают отдаленные стойбища и деревни для проведения диспансеризации. В экстренных случаях, разумеется, используется санавиация.

"Особое внимание оказывается женщинам, которые готовятся стать матерями. В 2019 году было уже два таких случая. Будущих мам вовремя доставили из стойбищ в роддом, и детишки благополучно появились на свет", - отметила заместитель главы муниципалитета.

Евгений Бабенко