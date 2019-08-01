Тоболяки отметили день рождения области на красной площади кремля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область была, есть и будет краем первых.

Об этом заявил глава Тобольска Максим Афанасьев, открывая празднование 75-го дня рождения региона на красной площади Тобольского кремля.

"Тюменская область в числе лидеров по уровню жизни населения, качеству медицинской помощи, комфортности проживания, инвестиционной привлекательности и развитию промышленности. За короткий промежуток времени тюменский край стал центром туризма. И все это благодаря людям, которые здесь живут. Они думают не только о сегодняшнем, но и завтрашнем дне", - отметил глава города.

Максим Афанасьев выразил искренние слова благодарности ветеранам, которые заложили мощный фундамент в развитии региона.

"Тюменская область сейчас на слуху не только в России, но и за ее пределами. Тюменцы прославили наш регион во многих сферах. Мы с гордостью говорим, что живем в Тюменской области", - обратился к собравшимся на площади тоболякам градоначальник.

Максим Афанасьев пожелал региону дальнейшего процветания и развития, а его жителям мира, благополучия, счастья, здоровья и достижения всех поставленных целей.

Праздничная программа на Красной площади кремля продолжилась концертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители Тобольска. На площади работали национальные подворья, выставка-продажа изделий мастеров художественных народных промыслов, многочисленные интерактивные зоны, спортивные площадки. Тоболяки и гости города могли принять участие в мастер-классах, квест-викторине по истории Тюменской области, а также раскрасить гигантские картины с видами региона.

Кроме того, в рамках праздника состоялся турнир по силовому экстриму "Самый сильный человек Тюменской области". В нем приняло участие пять атлетов из разных городов Уральского федерального округа. Они поднимали 150-килогамовые бревна и мешки, переносили коромысло весом 400 кг., кантовали покрышки весом 340 кг и поднимали автомобиль. Победу в турнире одержал тоболяк Александр Зинец по прозвищу "Лев".

Евгений Новосёлов