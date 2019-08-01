Проблемные участки теплотрасс меняют в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Два километра теплотрассы по ул. Буденного в Увате заменят к отопительному сезону. Это одна из проблемных сетей теплоснабжения, сообщает администрация Уватского района.

Только за январь 2018 года здесь ликвидировали девять порывов. Два километра новой трубы проложат от котельной №5 до ул. Аэродромной. Теплотрасса обеспечивает теплом три многоквартирных дома и пять административных зданий, в том числе метеостанцию и авиабазу.

Всего на 19 августа ремонтные работы проведены на семи объектах коммунального хозяйства.

В 2018 году глава администрации Сергей Путмин выезжал на место коммунальной аварии. Тогда по его поручению из-за частых порывов провели расчет капитального ремонта теплотрассы, а функционирование котельной №5 взяли на особый контроль. Из местного бюджета на замену сетей израсходуют 4 млн рублей.

В рамках подготовки к зиме заменили теплосети в Туртасе по ул. Юности Комсомольской протяженностью 700 метров и в селе Демьянское по ул. НПС - 150 метров, обследовали дымовые трубы в пяти муниципальных котельных. Также отремонтировано подсобное помещение и заменена дымовая труба в котельной пос. Першино. В Ивановское коммунальное предприятие закупят резервный запас горелок для котельных.

Отопительный период в Уватском районе в 2018 году начался 20 сентября, а в 2017 году – 11 сентября.