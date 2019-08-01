Детеныши волков и песцов из тюменского зоопарка переехали в другие зоопарки России

| Фото: www.moscowzoo.ru | Фото: www.moscowzoo.ru

Пять волчат и шесть щенков песца, которые появились в семьях животных с начала 2019 года, подросли и переехали в зоопарки Москвы и Перми.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая зоопарком Татьяна Антропова.

По ее словам, тюменский зоопарк планирует расширяться, если сейчас он занимает площадь в один га, то со временем расположится на территории до четырех га.

"Мечтаем о жирафенке, который стоит три миллиона рублей, копим деньги, в этом нам помогают тюменцы - посетители зоопарка. Помещение для его приема почти готово. Планировали приобрести малыша в Красноярском зоопарке, но после его рождения продавать жирафенка там передумали. Теперь ждем подходящего предложения", - говорит Татьяна Антропова.

В перспективе зоопарк пополнится редкими видами обезьян, в частности, гиббонами. Руководство планирует сделать более просторные помещения для хищных кошек, где будут предусмотрены не только клетки, но и открытые защищенные площадки для прогулок животных.

Инна Кондрашкина