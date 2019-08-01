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В Тобольске стартовали соревнования по пожарно-прикладному многоборью

Общество, 11:36 22 августа 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 20 команд принимают участие в первом областном чемпионате по пожарно-прикладному многоборью памяти капитана внутренней службы Ивана Ковалевича в Тобольске, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Как отметил на открытии соревнований врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Пархомович, каждый день сотрудники, рискуя здоровьем и жизнями, идут навстречу стихии.

"Точно также, как десять лет назад в бой с огнем вступил капитан Ковалевич и его сослуживцы. Не всегда победа оказывается на стороне огнеборцев. Для того, чтобы у огня шансов было еще меньше, надо совершенствовать профессиональную подготовку, например, участием в подобных мероприятиях", - отметил Алексей Пархомович.

На торжественном открытии соревнований в ДК "Синтез" выступили местные музыкальные коллективы, участники ансамбля и оркестра МЧС России по Тюменской области. На выставке пожарно-спасательной техники желающие могли забраться в кабину пожарного автомобиля и облачиться в боевую одежду пожарного.

Участникам чемпионата предстоит выявить сильнейших в пяти видах. Одним из самых зрелищных станет боевое развертывание отделения на автоцистерне и установке ее на пожарный гидрант с подачей трех стволов ГПС-600, также пожарная эстафета. Посоревнуются в скоростном маневрировании и водители пожарных автомобилей.

Торжественное закрытие мемориала Ивана Ковалевича состоится 23 августа.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования , Тобольск

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