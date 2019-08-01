Мобильное приложение "Образование 72" позволит скачивать домашние задания

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Возможность скачивать файлы с домашними заданиями появится у пользователей мобильного приложения "Образование 72" с нового учебного года, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Также теперь можно настроить автоматические уведомления о необходимости пополнения баланса питания, если сумма на счете окажется ниже той, которую установил родитель.

Отметим, что бесплатное приложение уже давно помогает родителям и школьникам региона в образовательном процессе. Пользователи могут смотреть домашние задания и оценки в электронном дневнике, выбирать и оплачивать питание ребенка, видеть местоположение ребенка на карте, получать уведомления и объявления.

"Дети большую часть дня проводят в школе. Мне, как активной маме, необходимо быть в курсе их школьной жизни. В приложении я могу выбрать и сразу же оплатить питание, просмотреть оценки за неделю и за четверть. И все это не требует много времени: нет необходимости ходить в банк или в школу, все можно сделать дома или на работе", - отметила пользователь приложения "Образование 72" мама троих детей Юлия Гайворонская.

На сегодня приложением пользуются 25 тыс. человек. Ежедневно в систему заходит около 3 тыс. посетителей.