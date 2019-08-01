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Акция "Госуслуги в выходной" стартует в Тюмени

Общество, 18:21 23 августа 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Акция "Госуслуги в выходной" стартует в Тюмени с 24 августа, сообщает региональное управление МВД России.

Каждую третью субботу месяца, во всех четырех отделениях отделения по вопросам миграции с 8 до 17 часов будет вестись дополнительный прием. Граждане могут обратиться за консультацией и получением услуги. В будние дни режим работы остался прежним: понедельник, среда, пятница - с 8 до 13 часов; вторник и четверг - с 14 до 19 часов.

Акции "Госуслуги в выходной" действует только в Тюмени. В июне она была организована в пробном режиме, показала свою эффективность и с августа станет постоянной.

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# госуслуги , отдел по вопросам миграции , полиция

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