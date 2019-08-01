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"Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию модернизированные резервуары для хранения нефти

Экономика, 17:58 23 августа 2019

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В Нижневартовском и Нефтеюганском управлениях магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" завершены работы по техническому перевооружению двух резервуаров на производственных объектах в ХМАО-Югра.

В эксплуатацию введен резервуар вертикальный стальной с понтоном на ЛПДС "Самотлор" и резервуар вертикальный стальной на ЛПДС "Каркатеевы", обе емкости - объемом 20 тыс. куб. м.

Работы начались в июне 2018 года. Выполнена частичная замена металлоконструкций стенки, днища и кровли в местах, выявленных по результатам полной технической диагностики дефектов, проведено гидравлическое испытание емкостей на прочность и герметичность, нанесена антикоррозионная защита на внутреннюю и наружную поверхности, произведен монтаж кабельной продукции и обустройство обвалования и каре резервуаров. На резервуаре ЛПДС "Самотлор" смонтирован алюминиевый понтон.

Техническое перевооружение резервуарных парков ЛПДС "Самотлор" и ЛПДС "Каркатеевы" выполнялось в соответствии с программой развития АО "Транснефть – Сибирь" в целях повышения надежности эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов акционерного общества.

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# нефтепровод , Транснефть-Сибирь

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