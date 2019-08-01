Тюменские поисковики подвели итоги экспедиции "Волховский фронт. Апраксин"

пресс-служба Тюменского областного поискового центра пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Апраксин" завершила работу. Штаб Тюменского областного поискового центра принимал участие в полевых работах в районе урочища Вороново Кировского района Ленинградской области с 8 по 24 августа.

Подняты и подготовлены к погребению останки 109 бойцов и командиров Красной Армии, установлено 7 имен: Шапиро Рувим Ефимович, 1905 г.р., уроженец Виницкой обл. Украинской ССР; Пугин Моисей Иванович, 1902 г.р., уроженец Архангельской обл. Добромыслов Александр Михайлович, 1900 г.р., уроженец Новоторжского р-на Калининской обл. Ширнин Григорий Алексеевич, уроженец г. Бийск Алтайского края, Голованов Сергей Григорьевич, 1904 г.р., уроженец д. Анди Ферма Алтайского края, Ширяев Александр Матвеевич, 1908 г.р., уроженец д. Петухи Вологодской обл.

На мемориале "Новая Малукса" состоялась торжественно-траурная церемония погребения красноармейцев.

В рамках "Волховского фронта" также была организована образовательная программа "Школа поисковика". Юные бойцы поисковых отрядов прошли обучение навыкам, необходимым для проведения полевых работ, а также получили знания об истории Великой Отечественной войны, истории поискового движения, организации экспедиций. Руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский выступил руководителем лаборатории по работе с личными вещами и документами, обнаруженными участниками "Волховского фронта. Апраксин". Руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова провела лекции по основам реставрации в рамках "Школы поисковика".

Всего в поисковой экспедиции приняли участие более 600 человек, Тюменскую область представили 39 поисковиков из пяти поисковых отрядов региона: "Десант", "Савояр", "Тюмень-ТюмГУ", "Санбат", "Салют Победы". На торжественной церемонии закрытия экспедиции 5 тюменцев были отмечены нагрудными знаками "За три Фронта".

Второй этап летней экспедиции Штаба Тюменского областного поискового центра пройдет в Ржевском районе Тверской области. С 24 августа по 12 сентября поисковики проведут полевые разведочные, поисковые и эксгумационные работы, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.