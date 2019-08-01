Тюменцев зовут на интеллектуальную игру по российскому кино

| Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте

Киноквиз, посвященный Дню российского кино, пройдет в студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) 27 августа в 19 часов, сообщает региональный Студенческий совет.

Принять участие в игре могут все желающие. Вопросы по российскому и советскому кинематографу, а также об образе России в иностранных фильмах подготовит Интеллектуальное движение Тюменской области. Организаторы обещают необычные задания и сюрпризы.

Для того, чтобы принять участие в киноквизе, достаточно собрать команду от двух до шести человек. Зарегистрироваться на игру можно по ссылке.