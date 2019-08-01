  • 26 августа 201926.08.2019понедельник
  • USD65,6046
    EUR72,6243
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер западный

Тюменцев зовут на интеллектуальную игру по российскому кино

Общество, 17:49 26 августа 2019

Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте

Киноквиз, посвященный Дню российского кино, пройдет в студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) 27 августа в 19 часов, сообщает региональный Студенческий совет.

Принять участие в игре могут все желающие. Вопросы по российскому и советскому кинематографу, а также об образе России в иностранных фильмах подготовит Интеллектуальное движение Тюменской области. Организаторы обещают необычные задания и сюрпризы.

Для того, чтобы принять участие в киноквизе, достаточно собрать команду от двух до шести человек. Зарегистрироваться на игру можно по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# игра , квиз , кино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 26.08.2019Жителей юга Тюменской области предупредили об ухудшении погоды
18:32 26.08.2019Арт-салон "На Никольской" откроется в Тюмени
18:21 26.08.2019Тюменка Анна Тома получила титул "Мисс Оптимистка за рулем – 2019"
18:10 26.08.2019Тюменская делегация отправится на юбилейный Всероссийский слет студенческих отрядов