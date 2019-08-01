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На поля региона вышла новая техника

Экономика, 17:16 26 августа 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

354 единицы сельскохозяйственной техники приобрели сельхозтоваропроизводители Тюменской области в первом полугодии 2019 года, сообщает региональный департамент АПК.

На полях работают и в скором времени выйдут 84 трактора, 12 зерноуборочных комбайнов, семь самоходных комбайнов и 251 единица другой техники.

Продолжается приобретение сельскохозяйственной техники со скидкой 15 %. За первое полугодие заключено договоров на реализацию 267 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 932 млн 23 тыс. 660 рублей. Скидка составила 142 млн 353 тыс. 849 рублей.

Сельхозпредприятия региона продолжают обновлять технический парк.

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# лизинг , техника

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