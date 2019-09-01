Фестиваль парковой скульптуры "Чудотворцы" пройдет в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Фестиваль деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы" пройдет в Уватском районе 13-20 сентября.

По информации пресс-службы администрации муниципалитета, в Увате в шестой раз соберутся мастера из Ирбита, Уренгоя, Тобольска, республик Удмуртии и Мордовии, Алтайского края, Московской области. Тринадцать участников будут создавать скульптуры и скульптурные композиции на тему "Легенды земли Уватской".

Председателем жюри выбран заслуженный художник России Сергей Лугинин из Салехарда. Работы будут оценивать дизайнер, член Союза художников России Ирина Вишнякова, член Союза художников России Минсалим Тимергазеев из Тобольска, и известный алтайский резчик, народный мастер России Виктор Романов.

"Фестиваль в Увате можно назвать таежным курортом для мастеров. Они приезжают сюда не столько для победы, сколько для общения, знакомства и наслаждения настоящей сибирской природой", – рассказал Минсалим Тимергазеев.