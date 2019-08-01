Тюменец Станислав Кокорин завоевал бронзу шоу-турнира в Канаде

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Бронзовую награду коммерческого турнира Psicobloc в канадском Монреале завоевал тюменец Станислав Кокорин, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Среди мужчин на медали претендовали 80 человек. Турнир растянулся на несколько дней. По итогам квалификации были отобраны 32 самых быстрых участника. Затем следовал плей-офф, начиная с 1/16 финала. Кокорин прошел в основной раунд с четвертым временем и успешно преодолел все забеги кроме полуфинального, где уступил одну секунду будущему чемпиону Тимоти Кангу из США.

В дуэли за бронзу россиянин опередил японца Кайто Ватанабе. После финиша соперники на вершине пожали друг другу руки и под овации трибун совершили прыжок в бассейн. Серебряным призером стал еще один американец Бен Ханна.

"Рад, что выступил на этих соревнованиях. Было очень круто и атмосферно. За минувшие дни я пролез трассу раз 15 и в конце понял, что просто устал. Энергии на решающие забеги немного не хватило, поэтому и проиграл в полуфинале. Соперники были достойные – трудники и боулдерингисты. Так что третье место – хороший результат", - поделился впечатлениями Станислав Кокорин.

Psicobloc – это шоу-турнир близкий по формату к классической скорости. Наряду с вертикальными участками здесь есть отрезок с серьезным нависанием, который необходимо пройти на одних руках. Никакой страховки – только бассейн внизу трассы, в который окунаются и проигравшие, и победители. Верхняя точка трассы находится в 17 метрах от воды.