В регионе приняли дорожную карту развития киноиндустрии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перспективы развития кинематографа в регионе обсудили в Тюмени в День российского кино 27 августа. Итогом трехдневной сессии, участие в которой принимали тюменские и российские эксперты, стала рассчитанная на ближайшие пять лет дорожная карта создания киноиндустрии.

Появившийся в результате работы документ, в частности, предусматривает к 2023 году производить от трех до пяти полнометражных картин в течение года. Кроме того, планируется вдвое увеличить посещаемость кинотеатров, а также увеличить штат занятых в кинопроизводстве.

Отметим, что подобная сессия прошла в Тюмени уже второй раз, но теперь большим масштабом. Для консультирования были приглашены эксперты, много лет занимающиеся продвижением регионального кино.

"Разработанная дорожная карта выглядит реалистичной, - отметил эксперт в области кинематографии, член экспертного совета Фонда кино и Министерства культуры Олег Иванов, - и, что самое главное, за каждым ее пунктом стоит конкретное имя и фамилия. Таким образом, мы можем говорить, что в Тюменской области есть человек, способный организовать тот или иной необходимый киноиндустрии процесс".

По мнению авторов дорожной карты, она поспособствует созданию в Тюменской области цельного и единого кинокластера. Именно от него будет зависеть дальнейшее развитие полноценной и конкурентоспособной киноиндустрии, которая сможет привлекать в город новые кадры и ресурсы и обеспечит кинематографистов условиями для создания качественного продукта.

"Мы хотим, чтобы тюменское кино избавилось со временем от определения "региональное", заранее понижающего его стоимость, - считает руководитель тюменского продюсерского центра "Баza" Андрей Зубов. - Двигаться в направлении России и всего мира – это то, что возможно делать сегодня из Тюмени. Отсутствие необходимости в физической логистике благодаря Интернету это позволяет".

Отменим, что за последние годы в Тюмени созданы девять полнометражных фильмов, среди которых масштабный проект "Тобол".

Николай Ступников