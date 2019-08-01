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Тоболячка торговала поддельными полисами ОСАГО

Происшествия, 14:54 29 августа 2019

ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Девушку, обвиняемую в оформлении поддельных полисов ОСАГО, осудят в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

21-летняя девушка, выдавая себя за агента страховой компании, продавала гражданам поддельные полисы ОСАГО в виде электронного документа. Об их недействительности потерпевшие узнавали от страховых компаний после совершенного ДТП. Всего от преступных действий мошенницы пострадало 19 человек. Общий размер причиненного ущерба составил более 130 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Девушке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# подделка , полис ОСАГО , Тобольск

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