Фотовыставка "Человек труда" открылась в Ялуторовске

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Фотовыставка "Человек труда" открылась в фойе Дворца культуры Ялуторовска 29 августа, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

На выставке представлены работы участников номинации "Славим человека труда" XVIII ежегодного межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Номинацию с 2013 года ежегодно инициирует депутатская фракция "Единой России" в Тюменской областной думе.

Как подчеркнул руководитель фракции, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, цель номинации "Человек труда" показать труд жителей области вне зависимости от специальностей и должностей, повысить престиж рабочих профессий.

"Такие снимки важны для людей рабочих профессий – их не так часто фотографируют. Важно это и для молодежи – так мы показываем всю красоту и значимость труда рабочего человека", – сказал Андрей Артюхов.

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик отметил, что такие фотовыставки уже стали доброй традицией. "Эти выставки востребованы горожанами – тем более, у нас тоже есть профессиональные фотографы, которые хотели бы поучаствовать в фотоконкурсе и внести свой вклад в популяризацию рабочих профессий", – говорит Вячеслав Смелик.

Для участия в конкурсе фотографы региона побывали на многих предприятиях Тюменской области – например, вертолетном заводе ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг" в Тюмени, тобольской строительной площадке нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим", цехах предприятия "Мостострой-11" и заводе стеновых материалов "Поревит".

"Наш регион богат людьми рабочих профессий, и такие выставки помогают донести до людей всю красоту их работы", – отметил начальник основного производства завода стеновых материалов Юрий Безуглов.

На выставке представлены и снимки-участники другой региональной номинации конкурса "Памяти Александра Ефремова", инициированной депутатской фракцией "Единой России" в Тюменской областной думе – "Творческое наследие Петра Ершова", которая посвящена великой сибирской сказке "Конек-горбунок".

Организатор фотоконкурса "Памяти Александра Ефремова" Сергей Русанов призвал фотографов участвовать в региональных номинациях "Человека труда" и "Творческое наследие Петра Ершова". Прием заявок начнется весной 2020 года.