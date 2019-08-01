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На перекрестке Республики и Холодильной в Тюмени отключат светофор

Общество, 07:44 30 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два светофора отключат в Тюмени 30 августа, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 часов до 16 часов 30 минут объект перекрестке ул. Республики и ул. Холодильной, а с 8 до 17 часов - на ул. Домостроителей, в районе школы № 28.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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