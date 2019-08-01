Более двухсот тысяч школьников региона отметят День знаний

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

213 тысяч школьников тюменского региона отметят День знаний. Из них 24,5 тыс. – первоклассники, 27,3 тыс. – ученики 10-11 классов.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в новом учебном году в рамках национального проекта "Образование" планируется открытие четырех школ - это три новые школы в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске и одна школа после комплексного капитального ремонта (корпус школы № 12 Ишима).

Новые школы в Тюмени (корпус № 2 школы № 65 по ул. Бориса Житкова) и Заводоуковске (новое здание школы № 2) откроют свои двери ученикам 1 сентября. Также откроется корпус школы № 12 Ишима. Чуть позже введут новую школу в Тобольске, в 15 микрорайоне (корпус № 2 школы № 16).

Оснащение новых и обновленных школ соответствует требованиям и тенденциям современной образовательной среды. Кроме новой мебели в школы поставляется современное учебное и интерактивное оборудование, лаборатории для проектной и внеурочной деятельности. Есть и нововведения – активные игровые рекреации. На территориях школ оборудованы спортивные площадки, открытые для посещения не только учеников, но и жителей микрорайонов.

В новом учебном году приступят к работе 10 тыс. учителей, из которых около 500 человек – молодые специалисты, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".