К юбилею улицы Никольской в Тюмени пройдет череда мероприятий

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Улице Никольской, ныне Луначарского, в 2020 году исполнится 415 лет.

К юбилею в Центральной городской библиотеки Тюмени открылся арт-салон "На Никольской". Его курирует доктор искусствоведения Наталья Сезева. В арт-салоне будут встречаться музыканты, литераторы и другие деятели культуры. Началась работа салона с презентации работ тюменского художника Юрия Юдина.

К ноябрю здесь откроется выставка картин Михаила Гардубея. Творческий год завершится рождественским Никольским фестивалем, сообщает "Тюменская область сегодня".