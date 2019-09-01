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Набор в Яндекс.Лицей продолжается - заявки могут подать школьники Тюменской области

Общество, 17:30 01 сентября 2019

admtyumen.ru

В Тюменской области продолжается набор в Яндекс.Лицей. Бесплатные курсы по программированию могут пройти все ученики 8- 9 классов, прошедшие тестирование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.

Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают язык программирования Python, а на втором — осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе. В этом году Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках в 132 городах России и Казахстана.

В Тюмени Яндекс.Лицей набирает слушателей уже в третий раз. Всего в регионе будет работать 8 площадок, одна из них новая - на базе лицея №81 в Тюмени. Также один класс открыт в городе Тобольске. Занятия будут проходить два раза в неделю после 15 часов. Выбрать удобную площадку можно на сайте.

Напомним, Яндекс.Лицей появился в 2016 году. В Тюменской области он работает при поддержке департамента информатизации Тюменской области и регионального департамента образования и науки. На территории Тюменской области данная образовательная программа реализуется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".

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