"Отряды мэра" в Тобольске завершили сезон игрой в сноубол

| Фото: администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: администрации Тобольска ВКонтакте

Первый чемпионат по игре в сноубол среди трудовых бригад, работающих по программе "Отряды мэра" состоялся на территории школы №17, сообщает администрация Тобольска.

В чемпионате приняли участие 10 команд, из которых девять – это "Отряды мэра" и одна – юнармейцы центра "Россияне". Команда состояла из шести человек: один капитан и пять игроков. Игра проходила по олимпийской системе на выбывание команд. Одна игра состояла из трех боев продолжительностью две минуты каждая.

Первое место взяли юнармейцы "Фемида", второе у команды "Инициатива", третье - "Антиграффити". "За волю к победе" была награждена сборная "Выходной день".

| Фото: администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: администрации Тобольска ВКонтакте

Победители получили заслуженные награды - подарочные сертификаты и билеты в кино. Все остальные участники чемпионата отмечены сертификатами в лазерный тир.