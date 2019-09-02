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"Отряды мэра" в Тобольске завершили сезон игрой в сноубол

Общество, 18:21 02 сентября 2019

администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: администрации Тобольска ВКонтакте

Первый чемпионат по игре в сноубол среди трудовых бригад, работающих по программе "Отряды мэра" состоялся на территории школы №17, сообщает администрация Тобольска.

В чемпионате приняли участие 10 команд, из которых девять – это "Отряды мэра" и одна – юнармейцы центра "Россияне". Команда состояла из шести человек: один капитан и пять игроков. Игра проходила по олимпийской системе на выбывание команд. Одна игра состояла из трех боев продолжительностью две минуты каждая.

Первое место взяли юнармейцы "Фемида", второе у команды "Инициатива", третье - "Антиграффити". "За волю к победе" была награждена сборная "Выходной день".

администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: администрации Тобольска ВКонтакте

Победители получили заслуженные награды - подарочные сертификаты и билеты в кино. Все остальные участники чемпионата отмечены сертификатами в лазерный тир.

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# отряды мэра , Тобольск

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