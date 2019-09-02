В Тюменской области заработала новая программа льготного субсидирования лизинга спецтехники

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Правительство Тюменской области утвердило порядок возмещения лизинговой компании понесенных затрат на уплату процентов по кредитным договорам для приобретения оборудования и спецтехники с последующей передачей в лизинг субъектам малого и среднего предпринимательства.

"Это новый инструмент поддержки бизнеса, ориентированный на субъекты малого и среднего предпринимательства, - пояснил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. - Схема работы по лизингу предпринимателям известна, и департамент уже долгое время субсидирует первоначальный взнос по лизингу производственного оборудования. Новая льгота дает возможность приобретать по договору лизинга спецтехнику и технологии".

В списке - погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики, бульдозеры, автокраны, бетоносмесители, автобетоносмесители, харвестеры, форвардеры, машины трелевочные чокерные, снегоболотоходы, приборы, аппараты, агрегаты, устройства, установки, машины, средства и технологии.

"Приобретение этой техники по лизингу через уполномоченную лизинговую компанию сделает ее дороже всего на пять процентов. Это довольно-таки дешевый лизинг, - подчеркнул Антон Машуков. - Рыночная ставка сегодня значительно выше".

Новая мера экономической поддержки, по его словам, направлена, прежде всего, на поддержку малых и средних предприятий, которые занимаются реальным производством, и их прибыль зачастую колеблется в пределах 8-10%.

"Льготный лизинг на специальную технику и технологии позволит таким предприятиям модернизировать или расширить свой бизнес. А это новые рабочие места, дополнительные доходы в бюджет".

Программой льготного лизинга могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты, включенные в раздел "Сопровождаемые проекты" реестра инвестиционных проектов Тюменской области.

Программа рассчитана на три года, и на ее реализацию выделено из областного бюджета 51 млн 600 тыс. рублей.

Борис Олейник