Костюмированный парад лошадей увидели гости фестиваля в Тобольске

| фото Кузьмы Мезенина, Тобольск | фото Кузьмы Мезенина, Тобольск

Первый костюмированный парад лошадей прошел на фестивале в честь святых покровителей животных Флора и Лавра в Посаде сибирских старожилов Тобольска 31 августа.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи, организатор фестиваля, руководитель тобольского конного клуба "Пегас" Оксана Водовозова, участие в параде приняли 10 человек с породистыми скакунами.

"Образы, которые представили участники парада, соответствовали породам. Например, лошадь карачаевской породы вел воспитанник в бурке и папахе. Осла вел Санчо Панса в пончо и с сомбреро. Уэльская лошадь шла с "английской королевой". Рядом с орловским рысаком шел воспитанник в мундире. К каждой лошади участники парада подбирали соответствующие костюмы", — поделилась Оксана Водовозова.

Гостей фестиваля также ждали мастер-классы Тобольского музея-заповедника, различные интерактивы. Ишимский театр "Зеркало" показал собравшимся спектакль "Конек-горбунок", ярким выступлением порадовало цыганское шоу "Рада золотая".

Был проведен конкурс детского рисунка "Моя любимая лошадка" по двум возрастным категориям: 4-7 лет и 8-10 лет. Оксана Водовозова надеется, что фестиваль Флора и Лавра станет традиционным в культурной жизни Тобольска.

Инна Пахомова