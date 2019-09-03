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Объявлен прием заявок на конкурс соцпроектов Молодежной администрации Тюмени

Общество, 11:14 03 сентября 2019

Молодежная ассоциация Тюмени во "Вконтакте" | Фото: Молодежная ассоциация Тюмени во "Вконтакте"

Прием заявок на конкурс социальных проектов для вступления в члены Молодежной администрации Тюмени пройдет с 10 сентября по 21 октября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Молодежная администрация Тюмени - проект, направленный на то, чтобы способные молодые люди реализовывали свои идеи по решению проблем жителей областного центра во взаимосвязи с органами власти. А также для получения ими необходимых знаний, которые требуются, чтобы вступить в кадровый резерв администрации Тюмени.

В члены Молодежной администрации Тюмени на период 2019-2020 годы смогут вступить 35 человек с идеями решения проблем, которыми они предложат в форме социальных проектов.

Регистрация по ссылке.

С 19 по 22 ноября состоится заочный этап отбора принятых работ. Очная защита перед экспертной комиссией пройдёт на форуме Тюменской молодежи "Мост" 29-30 ноября.

Телефон для справок: +7 (982) 944-32-89, Глеб Шустов, заместитель руководителя МолАТ. Электронный адрес для документов: m.i.tower@mail.ru.

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# конкурс , молодежная администрация

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