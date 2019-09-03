Родителям напоминают о детской дорожной безопасности

| Фото: ОГИБДД "Тобольский" | Фото: ОГИБДД "Тобольский"

Советы по дорожной безопасности для детей и взрослых опубликовала администрация Тобольска в связи с началом нового учебного года.

Родителям необходимо повторить с ребенком безопасный путь до школы и обратно, правила безопасного перехода через проезжую часть. В темное время суток ребенок должен быть заметным для водителей. На его одежде, обуви, либо на рюкзаке должны быть световозвращающие элементы (вставки, наклейки, брелоки, подвески, полоски, жилеты). Они при свете автомобильных фар отражают свет на расстоянии от 200 до 350 метров.

Перед переходом проезжей части необходимо положить телефон в карман или сумку, снять наушники, остановиться и убедиться, что машины пропускают.

Родители также должны помнить о правилах перевозки ребенка в автомобиле. Дети до 12 лет на переднем пассажирском сидении перевозятся только с использованием автокресла. На заднем сидении ребенка необходимо фиксировать штатным ремнем безопасности и детскими удерживающими устройствами (автокресло, бустер, адаптер "Фест"). Только одним ремнем безопасности пристегивать юного пассажира можно только в том случае, если рост его более 160 см.

Управляя транспортным средством, в котором находятся несовершеннолетние, нельзя забывать о соблюдение ПДД: не превышать скорость движения, держать безопасную дистанцию, соблюдать очередность проезда на перекрестках и в микрорайонах, при выезде с прилегающих территорий.

Родителя своим примером должны показывать детям, как правильно себя вести в дорожных ситуациях.