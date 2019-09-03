Сборная Туркменистана готовится к чемпионату мира по боксу в Ембаево

| Фото: turkmenistan.gov.tm | Фото: turkmenistan.gov.tm

Спортсмены сборной Туркменистана по боксу готовятся r чемпионату мира по боксу в с. Ембаево Тюменского района. Соревнования стартуют 8 сентября в Екатеринбурге и соберут участников из 88 стран мира.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" тренер по боксу с. Ембаево Ахмет Сиразутдинов, в сборах на базе местного спорткомплекса кроме боксеров сборной Туркменистана, принимают участие около 30 спортсменов, в том числе, партнеры для спарринга.

"С воспитанниками тюменских клубов вместе занимаются подопечные работавшего еще в сборной Советского Союза легендарного тренера Владимира Дворцова, - рассказал Ахмет Сиразутдинов, - Гости проживают в Каскаре, график тренировок плотный - с утра разминки на свежем воздухе, до 19 часов вечера - занятия в нашем спортивном комплексе".

В Ембаево боксеры будут заниматься до 8 сентября.

Николай Ступников