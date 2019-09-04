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Студент ТИУ одержал победу на всероссийских играх

Спорт, 13:37 04 сентября 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Студент Тюменского индустриального университета Ильяс Садыков стал чемпионом Первых всероссийских студенческих игр национальных и неолимпийских видов спорта, сообщает пресс-служба вуза.

Соревнования состоялись в Чебоксарах и были посвящены 550-летию города. В играх приняли участие более 250 спортсменов из 17 регионов России. Спортсмены состязались по шести видам спорта: кикбоксингу, учкуру, гиревому спорту, армспорту, мас-рестлингу и регболу. Также состоялось показательное выступление по петанку.

Честь Тюменской области в армрестлинге защищала команда индустриального университета. В весовой категории до 70 кг отличился Ильяс Садыков.

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# армрестлинг , ТИУ

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