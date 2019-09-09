  • 9 сентября 20199.09.2019понедельник
  • USD65,9981
    EUR72,8883
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер северный

Тюменцы высадят много сосен в Винзилинском лесничестве

Общество, 09:57 09 сентября 2019

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Более 19 тыс. сеянцев сосны высадят на площади 4,5 га в Винзилинском участковом лесничестве в ходе региональной акции 14 сентября, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В мероприятии примут участие работники областного департамента лесного комплекса, Тюменского управления лесами, Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Присоединиться к ним могут все желающие тюменцы и жители области.

Место и время сбора участников мероприятия можно уточнить у главного специалиста отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента Ирины Шевченко по телефону (3452) 427-632.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , лесничество , посадка леса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:08 09.09.2019Тюменских волонтеров обучат основам дрессировки собак
09:57 09.09.2019Тюменцы высадят много сосен в Винзилинском лесничестве
09:46 09.09.2019Тоболяков ждут на курсах компьютерной грамотности
09:35 09.09.2019Юные краеведы региона встретятся на осеннем занятии