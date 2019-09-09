Тюменцы высадят много сосен в Винзилинском лесничестве

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Более 19 тыс. сеянцев сосны высадят на площади 4,5 га в Винзилинском участковом лесничестве в ходе региональной акции 14 сентября, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В мероприятии примут участие работники областного департамента лесного комплекса, Тюменского управления лесами, Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Присоединиться к ним могут все желающие тюменцы и жители области.

Место и время сбора участников мероприятия можно уточнить у главного специалиста отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента Ирины Шевченко по телефону (3452) 427-632.