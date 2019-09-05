Тюменские почтовики увеличили объем экспресс-почты

| Фото: Тюменское отделение Почты России | Фото: Тюменское отделение Почты России

Количество EMS-отправлений Почты России в Тюмени возросло на 45 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает региональное отделение Почты России.

За первое полугодие тюменцы отправили около 20 тыс. экспресс-отправлений. Клиенты отправляют различные по объему отправления, вес EMS колеблется от 50 граммов до 31,5 кг.

Все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте или в мобильном приложении Почты России. Курьер забирает отправление в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис.

"Рост популярности EMS-отправлений обусловлен прежде всего соблюдением контрольных сроков доставки, повышением качества сервиса, появлению новых услуг и тарифов, в частности для сегмента интернет-торговли" - отмечает заместитель директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Тюменского филиала Почты России Оксана Гудзь.

Напомним, что тюменцы могут оплатить заказ из интернет-магазина банковской картой при получении курьеру Почты России. Этот сервис стал частью услуги "Курьер онлайн" – комплексного направления Почты России для интернет-магазинов, помогающего обеспечивать эффективную и удобную для получателя доставку и оплату.

В городах, где нет курьерской службы, отправить и получить экспресс-отправление можно через отделение Почты России. Рассчитать сроки и стоимость доставки можно на официальном сайте Почты России.

Помимо экспресс-почты, тюменцы могут также заказать доставку обычной посылки, которая уже находится в почтовом отделении, на любой адрес, будь то дом или офис, назвав номер отправления, которое необходимо доставить, и отделения, в котором оно находится. Услуга платная. Ее стоимость составляет 199 рублей. Доставка курьером доступна для жителей Тюмени, включая пос. Московский, Боровский, Богандинский и Винзили. Контактные телефоны: 507-501, 507-502.