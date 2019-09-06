Игра "ПрофGames" - ориентир для школьников в выборе профессии, считает Ольга Швецова

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Профориентационная игра "ПрофGames" прошла в пос. Винзили в рамках работы тюменской системы наставничества "Шанс". Гостем мероприятия стала депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Ольга Швецова, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Игра, направленная на профориентацию подростков, проводится по всему региону. В Тюменском районе она стартовала с поселка Винизили, - отметила депутат. - Одно из важнейших решений в жизни каждого молодого человека – это выбор профессии. Мир постоянно меняется, особенно быстро – в последние десятилетия. Из-за развития технологий, внедрения инноваций меняются и приоритеты среди профессий. Некоторые специальности теряют свою актуальность, в тоже время им на смену приходят новые. Старшеклассникам нужно не ошибиться и получить ту профессию, которая будет востребована".

Организаторы игры – представители мультицентра "Моя территория" - познакомили ребят с профессиями XXI века. Школьники узнали, что создан Атлас новых профессий. В нем также рассказывается о профессиях, которые вскоре станут ненужными. Как, например, перестала быть нужной профессия ямщика с появлением поездов. Авторы атласа говорят о том, что скоро могут исчезнуть профессии смотрителя музейного зала, билетера. После 2020 года будут все меньше востребованы переводчик, экскурсовод, нотариус, журналист, диспетчер, штурман, провизор, логист, риэлтор, охранник, машинист.

Организаторы мероприятия называют основные цели игры: профориентация учащихся, в том числе понимание того, какие профессии будут востребованы в будущем, а какие- нет, привлечение школьников к участию в исследовании наиболее популярных профессий в подростковой среде, развитие коммуникативных навыков и умения работать с информацией, анализировать.