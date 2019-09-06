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Социальное добровольчество ТИУ ждет волонтеров

Общество, 16:44 06 сентября 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Новый набор волонтеров объявляет объединение "Социальное добровольчество ТИУ", сообщает пресс-служба вуза.

В объединении две группы добровольцев: первая ездит в Дом малютки, вторая – в школу-интернат "Горизонт". В Доме малютки детям от одного до четырех лет. Ребятам в интернате "Горизонт" от восьми до шестнадцати лет.

"Дети всегда рады новым людям. Вместе с малышами мы гуляем, поем песни и много играем. С детьми постарше мы катаемся на коньках, роликах, лыжах, играем в футбол, готовим еду, мастерим кораблики, устраиваем пикники, проводим эстафеты и квесты, мастер-классы", — рассказала руководитель объединения Екатерина Сыроватка.

Встреча волонтеров состоится 9 сентября в Центре молодежных инициатив ТИУ в 19 часов 30 минут. Адрес: ул. Мельникайте, 72 корпус 1, кабинет 301. Вопросы можно задать по номеру телефона +7 922 417 35 69.

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# волонтеры , ТИУ

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