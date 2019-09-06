В Тюменской области стартует масштабный праздник спорта

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XXIII Спартакиада учащихся региона, посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне, стартует в Тюменской области 6 сентября. Соревнования продлятся до июля 2020 года по 27 видам программ, сообщили в тюменской ОСШОР.

Участники будут состязаться в следующих дисциплинах: баскетбол, бокс, волейбол, городошный спорт, гиревой спорт, дзюдо, лапта, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, спортивный туризм и спортивное ориентирование на лыжах, шахматы, футбол, а также теоретический конкурс. Помимо этого в рамках Первенств Тюменской области ребята посоревнуются в биатлоне, велоспорте (маунтинбайк), плавании, пулевой стрельбе, греко-римской и вольной борьбе, триатлоне (дуатлоне).

Соревнования проводятся в три этапа. Первый этап пройдет в муниципалитетах Тюменской области. Второй этап предполагает зональные соревнования, которые проводятся для команд две группы (районы юга области) по видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, футбол, лапта. Третий этап – финальные состязания. В Спартакиаде примут участие общеобразовательные организации (гимназий, лицеев, средних школ) муниципальных образований региона.

Первыми борьбу начнут футболисты. С 6 по 8 сентября матчи стартуют в Нижней Тавде, Упорово, Голышманово и Большом Сорокино. С 13 по 15 сентября пройдут встречи по городошному спорту в селе Аромашево, а в Казанском и Упоровском районах – зональные соревнования по лапте. Финальные игры по лапте состоятся 26-29 сентября в Аромашево на площадке ДЮСШ "Фортуна", а также В Тюмени на базе СК "Строймаш" 20-22 сентября состоится Открытый чемпионат и Первенство Тюменской области по спортивной борьбе (греко-римская борьба), идущее в зачет Спартакиады. В Заводоуковске в СК "Сосновый бор" с 21 по 23 сентября пройдет третий этап Кубка Тюменской области по биатлону среди девушек и юношей 15-16 лет.

Подробную информацию о проведении XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области можно найти в положении.

Организатором XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области выступают: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва", ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий", областные федерации по видам спорта и муниципальные образования.