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Для рожениц Казанского района создают комфортные условия

Общество, 20:59 07 сентября 2019

severpost.ru | Фото: severpost.ru

Капитальный ремонт здания акушерского отделения Областной больнице №14 имени В.Н. Шанаурина в с. Казанское Тюменской области продолжается.

При планировке были учтены все нюансы, необходимые для комфорта мамы и ребенка и оказания им эффективной помощи – от застекленной лоджии до бесперебойного снабжения горячей водой.

"Капитального ремонта этого здания мы очень ждали – важно, чтобы женщины получали медицинскую помощь в достойных условиях. Это одна из задач национального проекта "Здравоохранение". Уверена, внешний вид и условия в отделении порадуют не только пациенток, но и их родных", - рассказала главный врач больницы Ольга Юрова.

Также капитальный ремонт идет в стоматологическом отделении,– оно тоже станет просторнее и удобнее для пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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