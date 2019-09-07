Для рожениц Казанского района создают комфортные условия

| Фото: severpost.ru | Фото: severpost.ru

Капитальный ремонт здания акушерского отделения Областной больнице №14 имени В.Н. Шанаурина в с. Казанское Тюменской области продолжается.

При планировке были учтены все нюансы, необходимые для комфорта мамы и ребенка и оказания им эффективной помощи – от застекленной лоджии до бесперебойного снабжения горячей водой.

"Капитального ремонта этого здания мы очень ждали – важно, чтобы женщины получали медицинскую помощь в достойных условиях. Это одна из задач национального проекта "Здравоохранение". Уверена, внешний вид и условия в отделении порадуют не только пациенток, но и их родных", - рассказала главный врач больницы Ольга Юрова.

Также капитальный ремонт идет в стоматологическом отделении,– оно тоже станет просторнее и удобнее для пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.