В Тюмени выберут мисс и мистера Студенчество

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональный кастинг всероссийского конкурса "Мисс и Мистер Студенчество России – 2019" пройдет в Тюмени, сообщает областное отделение "Российского Союза Молодежи".

Региональный отбор проводится в Тюменской области в пятый раз и каждый год собирает представителей всех высших учебных заведений города и области.

К участию приглашаются студенты образовательных организаций высшего образования, в возрасте от 18 до 25 лет, ростом от 168 сантиметров для девушек и 172 сантиметра для юношей.

Участники должны обладать навыками сценической культуры, умением общаться с аудиторией, коммуникабельностью, знанием этикета, владеть артистическим мастерством и спортивной подготовкой.

Для участия необходимо в срок до 13 сентября подать заявку на электронную почту missmisterto@mail.ru с указанием темы письма "Заявка/Наименование образовательной организации".

Кастинг состоится 16 сентября 2019 года в Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Участникам необходимо подготовить видео-файл не более 1 минуты, содержащий мини-рассказ о себе, месте обучения, основных достижениях и талантах и ответы на вопросы "За что я люблю Тюменскую область и почему участвую в кастинге?".

Сам кастинг будет состоять из трех этапов – собеседование, творческий отбор и подиум.

Финал конкурса пройдет с 5 по 11 октября в городе Чебоксары и соберет всех победителей региональных кастингов.