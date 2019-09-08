Чаще всего тюменские школьники побеждают в соревнованиях по робототехнике

Архивное фото с соревнований Innopolis Open. пресс-служба Университета Иннополис Архивное фото с соревнований Innopolis Open. пресс-служба Университета Иннополис

Специалисты областного департамента образования и науки посчитали победы тюменских школьников. Как рассказал директор ведомства Алексей Райдер, самыми значимыми и перспективными для большинства ребят являются Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы", робототехническая олимпиада.

"В прошлом учебном году в школьном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам приняли участие более 82 тысяч ребят из 464 школ региона. Каждый второй из них стал победителем или призером. На региональный уровень прошли около 1000 учеников, которые не только стали лучшими на муниципальном этапе, но и преодолели необходимый порог баллов. Нынче у нас впервые было рекордное количество победителей и призеров регионального уровня – 349 ребят из 135 школ области. Отрадно, что на заключительном этапе они тоже показали достойный результат – сборная привезла 17 наград", - уточнил Алексей Райдер.

Сильны тюменские школьники в таких предметах как русский язык, литература, история, право, искусство, иностранный язык. Но особо значимые победы по итогам текущего года – это пять призовых мест по экономике, три призовых места по математике, по одному месту в физической и биологической дисциплинах.

Участниками конкурса "Большие вызовы" стали 1 тыс. 4 юных инженера. В сложном отборочном марафоне, пройдя все этапы, 11 старшеклассников из Тюменской области пробились в число 390 победителей и призеров профильной смены центра "Сириус" в июле 2019 года.

В прошлом учебном году команды областного физмата привезли из Китая бронзу Всемирной робототехнической олимпиады, третье место Всемирной олимпиады по робототехнике, которая проходила на Филиппинах, второе место Всемирной робототехнической олимпиады, которая проходила в Дании. На Всероссийском технологическом фестивале PROFEST-2019 в компетенции "Робототехника" второе место заняла команда тюменского лицея №81.

На Всероссийской робототехнической олимпиаде в Казани наши ребята завоевали первое место в направлении "Интеллектуальные беспилотные автомобили" (команда ФМШ), второе место в направлении "Футбол роботов" (команда тюменской гимназии №49), третье место в направлении "Основная категория: старшая возрастная группа" (команда ФМШ), сообщает "Тюменская область сегодня".