Ректор ТОГИРРО прокомментировала ход выборов 8 сентября

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Каждый избиратель должен прийти 8 сентября на участки и проголосовать за достойного кандидата на выборах в единый день голосования. Такого мнения придерживается ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблайт.

"Надеюсь, тюменские избиратели сделают правильный выбор и будет высокая явка", - заметила Ольга Ройтблат.

Напомним, в Тюменской области до 20 часов работают 170 избирательных участков. Жители региона выбирают депутатов сельских, районных, городских и областной дум. По данным областного избиркома, в списках значатся 502 кандидата в депутаты представительных органов муниципальных образований и четыре - в Тюменскую областную думу. За безопасностью на выборах в Тюменской области следят полицейские, пишет "Комсомольская правда – Тюмень" .