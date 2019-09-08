  • 8 сентября 20198.09.2019воскресенье
  • USD65,9981
    EUR72,8883
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северо-западный

Ректор ТОГИРРО прокомментировала ход выборов 8 сентября

Политика, 19:03 08 сентября 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

Каждый избиратель должен прийти 8 сентября на участки и проголосовать за достойного кандидата на выборах в единый день голосования. Такого мнения придерживается ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблайт.

"Надеюсь, тюменские избиратели сделают правильный выбор и будет высокая явка", - заметила Ольга Ройтблат.

Напомним, в Тюменской области до 20 часов работают 170 избирательных участков. Жители региона выбирают депутатов сельских, районных, городских и областной дум. По данным областного избиркома, в списках значатся 502 кандидата в депутаты представительных органов муниципальных образований и четыре - в Тюменскую областную думу. За безопасностью на выборах в Тюменской области следят полицейские, пишет "Комсомольская правда – Тюмень" .

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 08.09.2019Ректор ТОГИРРО прокомментировала ход выборов 8 сентября
17:46 08.09.2019В Ялуторовске впервые голосующие граждане дают напутствия будущим депутатам
16:52 08.09.2019Игорь Халин: голосование в Тюменской области проходит без нарушений
15:46 08.09.2019В Тюменской области явка на выборах выросла до 13,52%