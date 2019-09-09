В Тюмени подвели итоги фотоконкурса "Прекрасен наш край"

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Жительница с. Армизонское Галина Мухина стала победителем областного конкурса фотографии "Прекрасен наш край" по итогам общего зачета. На суд жюри она представила сразу 10 своих фоторабот. Призовые места заняли четыре фотографии Галины Мухиной в номинациях "Природа", и "Животный мир", сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Второе общезачетное место занял житель с. Исетское Юрий Лиханов. Его работа "Наследник" заняла третье место в номинации "Люди и события". Еще один снимок "Марьино ущелье – земля Исетская, заповедная" занял второе место в номинации "Природа".

Награду в номинации "Самая лучшая фоторабота" получил ветеран птицефабрики "Боровская" Николай Худяков за снимок "Человек-легенда". Приз зрительских симпатий достался студенту агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья Илье Помыткину.

Всего в конкурсе приняли участие 75 работ фотографов-любителей и профессионалов со всех уголков области. На суд жюри и зрителей участники представили пейзажные фотографии, снимки окружающего животного мира, а также фото событий и жителей родных сел. Конкурсанты боролись за три первых места в номинациях "Люди и события", "Природа", "Животный мир", а также за приз зрительских симпатий. Кроме того, судьями была определена особая номинация – "Самая лучшая фоторабота".