Владимир Пискайкин: единый день голосования в Тюменской области прошел на хорошем организационном уровне

Владимир Пискайкин | Фото: duma72.ru Владимир Пискайкин | Фото: duma72.ru

Единый день голосования в Тюменской области прошел на хорошем организационном уровне.

Такими мыслями с корреспондентом "Тюменской линии" поделился председатель совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия", депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин.

"Хочется поблагодарить все избирательные комиссии, которые работали слаженно, - подчеркнул он. – Не было никаких скандалов и конфликтов. Никого не удаляли и даже движение "Голос", с которым у нашего кандидата был договор, не нашло поводов для серьезных претензий".

Для регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" прошедшая избирательная кампания, по мнению его председателя, прошла успешно. "Мы на этих выборах значительно продвинулись вперед, - пояснил он. – На довыборах в Тюменскую областную думу наш молодой кандидат Максим Карпиков, по предварительным данным, набрал 13% голосов. Это соответствует проценту наших сторонников в городе – около 15%. Мы проводили замеры. Наш кандидат победил на выборах в Ялуторовскую городскую думу. Несколько представителей партии успешно баллотировались на муниципальных выборах. По предварительным данным, несколько членов "Справедливой России" стали депутатами сельских представительных органов местного самоуправления".

Владимир Пискайкин поздравил с победой на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы Николая Руссу и поблагодарил всех жителей региона, принявших участие в голосовании.

"Жизнь на выборах не заканчивается, - заявил он, - закончилась одна кампания, началась другая. Главное, что нам вместе надо строить эффективную экономику и достойную жизнь для всех".

Борис Олейник