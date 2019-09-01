Около десяти тысяч деревьев высадят в Тюмени в 2019 году

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Девять с половиной тысяч деревьев и около пяти тысяч кустарников высадят в Тюмени в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Заместитель главы города Павел Перевалов отметил, что в Тюмени действует несколько программ по озеленению.

Так, в рамках компенсационных посадок на 130 городских участках появится восемь с половиной тысяч деревьев. Подрядчики используют крупномерные саженцы выше двух метров с закрытой корневой системой. Ассортимент разнообразен: липа, береза, разновидности яблони и клена, ива, ель и другие местные виды. Такие посадки ведутся вдоль улично-дорожной сети и на озелененных территориях общего пользования.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"К посадочному материалу выдвигаются очень жесткие требования, которые призваны обеспечить максимальную приживаемость деревьев, их рост и развитие, а значит, и экологический эффект для жителей", — добавил Павел Перевалов.

Саженцы доставляют из специализированных питомников, они имеют сертификаты качества. Муниципальными контрактами предусмотрен уход за посадками в течение года. Он включает в себя прополку, рыхление приствольных лунок, вырезку сухих веток, полив, поправку растяжек. Гарантийный срок на качество приживаемости посадочного материала: для лиственных пород – два года, для хвойных пород – три года. В случае гибели саженца в течение гарантийного срока подрядчик на месте погибшего высаживает новое дерево за свой счет. Как показывает практика, при таком внимательном отношении и качественном уходе приживаемость саженцев достигает 98%, что является очень высоким показателем и свидетельствует о правильной организации процесса.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

По данным администрации Тюмени, в областной столице высажена 1 тыс. 846 деревьев. Остальные планируется высадить до 30 октября.

По данным управления по экологии департамента городского хозяйства, не считая городских лесов, на территории Тюмени растет более 1,5 млн деревьев.