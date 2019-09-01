  • 12 сентября 201912.09.2019четверг
  • USD65,4321
    EUR72,2240
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер западный

На "Тюменской тропе" можно сдать нормативы ГТО

Общество, 08:28 12 сентября 2019

ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

Областное физкультурно-спортивное мероприятие "Тюменская тропа" пройдет 14 сентября, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

В этом году мероприятие пройдет по трем новым маршрутам. Старт и финиш двух пешеходных маршрутов: спортивно-оздоровительная база "Азимут" (18 км Червишевского тракта). Старт велосипедного маршрута: за 300 м до остановки с/о "Лесная поляна" (просека), финиш также на "Азимуте".

Ежегодно в мероприятии принимают участие около тысячи человек, большую часть составляют школьники Тюмени. По традиции участников "Тюменской тропы" на финише будет ждать горячий чай и розыгрыш призов.

В 2019 году на мероприятии "Тюменская тропа" можно стать участником Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) сдать основные нормативы. Для этого необходимо получить уникальный идентификационный номер (УИН) пройдя регистрацию и взять с собой справку о допуске для сдачи нормативов.

После получения УИН необходимо подать заявку на участие в "Тюменской тропе" указав свой номер.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГТО , ДИ Пионер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:45 12.09.2019Около пятисот саженцев высадят тюменские школьники
09:34 12.09.2019Администрация Тюмени проверила условия размещения людей, расселенных из аварийного дома
09:23 12.09.2019Эксперт отметил "дефицит внуков" в России
09:12 12.09.2019Тюменские геологи нашли марганцевые руды на Полярном Урале