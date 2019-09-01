На "Тюменской тропе" можно сдать нормативы ГТО

| Фото: ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

Областное физкультурно-спортивное мероприятие "Тюменская тропа" пройдет 14 сентября, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

В этом году мероприятие пройдет по трем новым маршрутам. Старт и финиш двух пешеходных маршрутов: спортивно-оздоровительная база "Азимут" (18 км Червишевского тракта). Старт велосипедного маршрута: за 300 м до остановки с/о "Лесная поляна" (просека), финиш также на "Азимуте".

Ежегодно в мероприятии принимают участие около тысячи человек, большую часть составляют школьники Тюмени. По традиции участников "Тюменской тропы" на финише будет ждать горячий чай и розыгрыш призов.

В 2019 году на мероприятии "Тюменская тропа" можно стать участником Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) сдать основные нормативы. Для этого необходимо получить уникальный идентификационный номер (УИН) пройдя регистрацию и взять с собой справку о допуске для сдачи нормативов.

После получения УИН необходимо подать заявку на участие в "Тюменской тропе" указав свой номер.