Запсибкомбанк предлагает кредит на медицинские услуги

| Фото: ПАО "Запсибкомбанк" во ВКонтакте | Фото: ПАО "Запсибкомбанк" во ВКонтакте

Запсибкомбанк предлагает клиентам новый вид потребительского кредитования — на медицинские услуги, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Размер кредита предоставляет клиентам широкие возможности. Например, полученные средства можно использовать не только на проведение желаемой процедуры, но и подарить себе на время восстановления санаторно-курортный отдых или найти высококлассных специалистов в другом городе и познакомиться с набирающей популярность сферой медицинского туризма.

Для того, чтобы получить кредит на медицинские услуги, не требуется залог или поручительство. Также нет необходимости предоставлять подтверждающие документы о получении медицинских услуг, суммой кредита клиент вправе распоряжаться по своему усмотрению.

"Запсибкомбанк предлагает только добросовестное партнерство. Для клиентов мы разработали систему индивидуальных ставок с возможностью досрочного погашения кредита в любой день с пересчетом процентов. При этом, чем больше сумма кредита, тем ниже процент. Владельцы зарплатной карты банка, получив по договору до 400 тысяч, могут рассчитывать на ставку от 11% годовых. Если необходимая сумма составляет от 400 тысяч рублей – ставка составит от 10,5%", — прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Он добавил, что получить кредит на медицинские услуги можно быстро. Предварительное решение по заявке можно дадут уже через 15 минут после обращения в офис. Полное рассмотрение и зачисление средств возможно в течение дня.