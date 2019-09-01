Альберт Мишин: хоровая капелла успешно открыла сезон на фестивале духовной музыки

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Новый сезон хоровая капелла тюменской филармонии открыла на Международном фестивале духовной музыки, который проходил в Челябинской области с 30 августа по 3 сентября. Об этом сообщил художественный руководитель капеллы Альберт Мишин на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, участие в фестивале было почетной миссией для коллектива и капелла достойно представила регион.

В предстоящем сезоне руководитель капеллы отметил серию концертов, которые объединит рождественская тема.

В декабре хоровая капелла исполнит произведение Александра Гречанинова "Праздничная месса". Как пояснил Альберт Мишин, несмотря на то, что автор был православным, его произведения написаны по католическим канонам с вплетением русских народных мотивов. Интересно, что в 1937 году в Париже на конкурсе церковной музыки русский композитор завоевал первую премию, оставив позади 38 конкурентов-католиков.

Далее запланирован концерт по произведениям известного бразильского композитора Эйтора Вилла-Лобоса. Капелла исполнит шесть миниатюр, которые объединены в цикл "Благословенна мудрость".

Следующим событием будет концерт, на котором прозвучат рождественские песни Игоря Стравинского, колядки, псалмы. "А в финале концерта тюменских зрителей ожидает сюрприз", – заинтриговал Альберт Мишин.

В новом году хоровая капелла в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне даст большой концерт, посвященный русскому воинству. Он состоится 22 февраля. В этом же месяце будет представлен новый состав мужского хора.

Весной капелла приглашает на пасхальный концерт, в программу которого войдет сочинение М. Штейнберга "Страстная седмица".

Виктория Грехова