Запсибкомбанк обновил кредитную суперкарту "100 дней без %"

zapsibkombank.ru zapsibkombank.ru

Запсибкомбанк улучшил условия по кредитной супер-карте "100 дней без %" - теперь снимать кредитные средства можно бесплатно, сообщает пресс-служба банка.

Для клиентов, получающих заработную плату на карту Запсибкомбанка, отменена комиссия за обслуживание карты. Для остальных клиентов бесплатное обслуживание доступно при активном пользовании картой.

Кредитная карта "100 дней без %" дает возможность без процентов использовать средства банка 100 дней, более трех месяцев, и снять наличные без комиссии в первые семь дней после выдачи карты.

Кредитная супер-карта Visa Gold предоставляет пользователям следующие опции: льготный период 100 дней на покупки и снятие наличных. Чтобы использовать средства без процентов в течение 100 дней клиенту не требуется вносить какие-либо минимальные платежи;

лимит - до 600 тыс. рублей; возврат с покупок 5% в категориях "Мой автомобиль" или "Моя красота и здоровье". Пользователь сам выбирает бонусную категорию; за год можно накопить и потратить до 15 тыс. бонусов (рублей); оплата покупок смартфоном или носимым устройством. Для этого добавьте карту в Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

"Для большего комфорта пользования кредитной картой "100 дней без %", мы решили расширить ее возможности. Теперь помимо длительного льготного периода в 100 дней, клиент получает возможность бесплатного снятия кредитных средств. При активном пользовании картой комиссия за карту не взимается, а для зарплатных клиентов мы отменили и это условие", - прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Оформить кредитную супер-карту "100 дней без %" вы можете на сайте или в офисе банка.